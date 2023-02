Koning met minister Schouten naar Rotterdam

Koning Willem-Alexander bezoekt woensdagmiddag samen met minister Carola Schouten het programma Simpel Switchen in Rotterdam. Dit programma heeft als doel om de overgang tussen uitkering en werk makkelijker te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De koning en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen krijgen een toelichting op het programma, dat in 2019 is opgericht om financiële onzekerheden zoveel mogelijk weg te nemen. Ook gaan ze in gesprek met cliënten en begeleiders over hun ervaringen met de zoektocht naar een passende werkplek vanuit een uitkering.

Om het bezoek af te sluiten zullen gesprekken plaatsvinden met werkgevers, zorgaanbieders, gemeenten en belangenbehartigers over de mogelijkheden en uitdagingen van Simpel Switchen.

Voor de koning is het niet de laatste keer dat hij op bezoek gaat in Rotterdam dit jaar, aangezien hij op Koningsdag met zijn gezin de stad zal bezoeken. De route voor dit bezoek is maandag bekendgemaakt en zal deels per watertaxi over de Maas gaan.