Koning: met NAVO staan we sterk te midden van alle onzekerheden

Koning Willem-Alexander heeft stilgestaan bij het 75-jarig bestaan van de NAVO. Het militaire bondgenootschap werd donderdag precies 75 jaar geleden opgericht.

“Ons leven in vrede en veiligheid lijkt vanzelfsprekend, maar is dat nooit”, schrijft Willem-Alexander in een bericht op sociale media. “Samen met onze NAVO-bondgenoten verdedigen we wat ons dierbaar is, al 75 jaar lang. Met de NAVO staan we sterk te midden van alle onzekerheden, óók in de toekomst.”

Nederland was een van de twaalf landen die zich in 1949 aansloot bij de NAVO. Inmiddels telt het bondgenootschap 32 leden.