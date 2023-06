Koning: moment is daar om in het reine te komen met ons verleden

Volgens koning Willem-Alexander “is het moment daar om in het reine te komen met ons verleden”. Dat zei de koning vrijdag tijdens het persgesprek na afloop van de jaarlijkse zomerfotosessie.

Willem-Alexander is van mening dat “we het niet moeten laten versloffen”. Ook sprak de koning over Keti Koti, de van oorsprong Surinaamse feestdag ter viering van de afschaffing van de slavernij. “Aan de ene kant is het een herdenking, aan de andere kant is het een viering. Het wordt vanuit verschillende groepen op een andere manier beleefd”, zei hij.

“Kinderen hebben natuurlijk op school heel veel geleerd over het koloniale verleden, over het slavernijverleden”, aldus de koning. “Ik denk ook dat ze ook ons iedere keer ervan bewustmaken dat het ook aan onze generatie is om hiermee in het reine te komen. En dat zal de volgende generatie van ons overnemen.”

Excuses

Zaterdag houdt de koning een toespraak in het Amsterdamse Oosterpark tijdens de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij. Naar verwachting zal hij daar zijn excuses aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden.

De zomerfotosessie vindt dit jaar plaats bij strandtent La Cantina op het Zuiderstrand in Den Haag. Vorig jaar zou de fotosessie daar ook plaatsvinden, maar vanwege ongunstige weersvoorspellingen werd die toen verplaatst naar Paleis Noordeinde. Het hele gezin is vrijdag aanwezig.