Koning niet voor werkbezoek naar VS om herstel van longontsteking

Koning Willem-Alexander zegt een werkbezoek aan de Verenigde Staten af op medisch advies, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De koning is herstellende van een longontsteking. Het maken van een vliegreis zou het volledig herstel van de longontsteking in de weg kunnen staan, aldus de RVD.

Het bezoek aan Californië en Texas is van 6 tot en met 9 september. Koningin Máxima gaat wel.

De koning kan zijn werkzaamheden in Nederland wel voortzetten, maar dan wel op beperktere schaal. Tijdens zijn bezoek woensdag aan het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zei Willem-Alexander dat hij herstellende is van een longontsteking. Hij moest tijdens het bezoek geregeld hoesten, waarvoor hij zijn excuses aanbood.