Koning noemt diepgaande kennis familiegeschiedenis essentieel

Koning Willem-Alexander vindt het “essentieel” dat ook de rol van zijn familie in de koloniale geschiedenis helder wordt. Daarom laat hij het verleden van het Huis Oranje-Nassau de komende jaren onafhankelijk onderzoeken.

“Diepgaande kennis van het verleden is essentieel om historische feiten en ontwikkelingen te kunnen begrijpen en de impact daarvan op mensen en gemeenschappen zo scherp en eerlijk mogelijk onder ogen te kunnen zien”, zegt Willem-Alexander over het dinsdag aangekondigde onderzoek. “Ik vind het belangrijk dat deze kennis ook beschikbaar komt ten aanzien van de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis.”

De koning gaf opdracht tot “grondig, kritisch en onafhankelijk onderzoek” dat in 2026 afgerond moet zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Leiden en begeleidt door een commissie onder leiding van Gert Oostindie, emeritus hoogleraar Koloniale en postkoloniale geschiedenis. In 2006 publiceerde hij het boek De parels en de kroon over “de bijzondere verhouding tussen het huis van Oranje-Nassau en de koloniën”.