Koning oefent mee met Luchtmobiele Brigade

Koning Willem-Alexander heeft woensdag meegedaan aan een oefening van de 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht in Schaarsbergen. Hij sprak daar ook met onder anderen Cas Schreurs, commandant bij de Luchtmobiele Brigade, en Pim Jacobs, commandant C-compagnie. Zij vertrekken deze zomer naar Roemenië om NAVO-bondgenoot Roemenië te steunen. “We trainen voor een wedstrijd die we eigenlijk niet willen spelen”, zegt Jacobs over het vertrek.

De 11 Luchtmobiele Brigade is een snel inzetbare eenheid, die zich te voet, met lichte voertuigen, per helikopter of transportvliegtuig verplaatst. In Roemenië gaan de mannen trainen aan de oostgrenzen van het land. “Door onze aanwezigheid aan de oostflank van Roemenië willen we laten zien dat we onze relatie met de NAVO-bondgenoten koesteren. En we zijn daarmee solidair met de bevolking, die natuurlijk ook ongerust is vanwege de situatie in Oekraïne”, legt Jacobs uit. “Wij staan aan de landsgrenzen. Wanneer de Russische ploegen onze kant op komen, laten wij zien: tot hier en niet verder”, voegt commandant Schreurs toe.

De mannen spraken met koning Willem-Alexander over hun ervaringen in het leger, over de gevoelens van het thuisfront en over de toekomstige missie. “Hij was aardig goed geïnformeerd”, zegt Mark Bakker, hoofd operatie bij het bataljon van de Luchtmobiele Brigade in Assen, over het bezoek. Zelf is hij net terug uit Roemenië. Van eind februari tot eind april hebben 150 militairen daar getraind. Voorlopig blijft Bakker daarom in Nederland, “maar je weet het met dit beroep natuurlijk nooit”.

Trots

Koning Willem-Alexander deed mee aan een oefening, waarbij militairen een bezet huis binnenvielen. Er werd geschoten – uiteraard met losse flodders – en een deur opgeblazen. Koning Willem-Alexander hielp bij het geven van de orders door de commandant. Bij een dergelijke inval moet de commandant bijvoorbeeld bepalen wat eerst gebeurt: een slachtoffer helpen of jezelf in veiligheid brengen. “Het was heel bijzonder dat de koning mee mocht doen aan de oefening, want we betrekken vrijwel nooit iemand zo interactief”, zegt Bakker. “De commandant nam het voortouw, maar hij vroeg wel aan de koning: ‘wat zou u nu doen?'”

Commandant Schreurs noemt het “een grote eer” dat de koning op bezoek kwam. “We zouden hem het liefst een paar dagen hier hebben zodat we alles kunnen laten zien, maar dat kan helaas niet. Hij wilde echt voelen en horen wat er leeft bij de militairen. Dat was mooi om te zien”, zegt hij. “Het is heel mooi om ons werk aan de koning te kunnen laten zien. We zijn enorm trots op dit vak.”