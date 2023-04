Koning onder indruk van veerkracht Sint Maarten na orkaan Irma

Koning Willem-Alexander was erg onder de indruk van de veerkracht van de bewoners van Sint Maarten dat zes jaar geleden werden getroffen door orkaan Irma. Dat zegt hij in de podcast Door de ogen van de Koning met radio-dj Edwin Evers. In de nieuwe aflevering van donderdag staat het jaar 2017 centraal.

Willem-Alexander spreekt van een orkaan die “enorm ontwrichtende gevolgen” had voor de bewoners op het eiland. “Huizen tegen de vlakte aan, levens ontwricht. Werk weg, toerisme weg. Alles was kapot wat kapot kon gaan op het eiland.” De koning spreekt van “totale ontreddering van de bewoners van Sint Maarten” maar prijst tegelijkertijd ook de “ontzettend dappere mensen van zowel Sint Maarten zelf als de hulpverleners als militairen, politie, Rode Kruis, iedereen uit het koninkrijk die meteen eerste hulp heeft verleend. Het was heel indrukwekkend om te zien wat er gebeurt meteen na zo’n drama als Irma.”

Op zo’n moment is het volgens de koning goed te merken dat “de banden binnen het koninkrijk heel belangrijk zijn”. “Ze hebben daar heel veel waardering voor het feit dat ze onderdeel zijn van het koninkrijk. Het feit dat ze daarop terug kunnen vallen, doet heel veel voor ze”, zegt Willem-Alexander. “Ze zijn ook trots op die band binnen het koninkrijk en dankbaar voor wat we daar gedaan hebben. Het feit dat ik daar was, betekent voor ze dat ik ze niet vergeten was. Die dankbaarheid daarvoor merkte je heel erg.”