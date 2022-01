Koning ontvangt commissarissen van provincies in Den Haag

Koning Willem-Alexander heeft maandagmiddag op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag een aantal commissarissen van de Koning ontvangen. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

De vorst sprak met commissaris Van Dijk van de provincie Noord-Holland, commissaris Heidema van Overijssel en commissaris Paas van Groningen. De gesprekken hadden als thema de Europese invalshoek in het openbaar bestuur.

Willem-Alexander gaat geregeld in gesprek met commissarissen van de Koning over actuele onderwerpen die spelen op provinciaal niveau. Op die manier blijft de koning op de hoogte van de actuele situatie in de provincie.