Koning ontvangt herkozen Jan Anthonie de Bruijn in Den Haag

Koning Willem-Alexander heeft donderdag Jan Anthonie de Bruijn, de voorzitter van de Eerste Kamer, ontvangen. Dat gebeurde op Paleis Noordeinde in Den Haag.

De Bruijn is herkozen als voorzitter van de Eerste Kamer. De VVD’er won het in een stemming dinsdag van PvdA’er Mei Li Vos. De afgelopen vier jaar was de politicus ook al senaatsvoorzitter. Hij kwam de afgelopen weken in het nieuws door vermeend vervelend gedrag richting ambtenaren.

De koning spreekt met enige regelmaat met de voorzitter van de Eerste Kamer. Dan praten zij over ontwikkelingen in het parlement.