Koning ontvangt ministers Kaag en Van der Wal-Zeggelink

Koning Willem-Alexander heeft donderdag de ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Christianne van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) bij hem thuis op Paleis Huis ten Bosch ontvangen. De ontmoetingen zijn onderdeel van een reeks kennismakingsgesprekken met het nieuwe kabinet.

Voor de koning en Kaag was het geen echt kennismakingsgesprek. Zij kennen elkaar al, omdat Kaag in het derde kabinet-Rutte werkzaam was als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Van der Wal-Zeggelink was voor haar aantreden als minister gedeputeerde van de provincie Gelderland.

Het vierde kabinet-Rutte werd eerder deze maand door de koning beëdigd. De nieuwe minister van Defensie, Kajsa Ollongren, ging eerder deze week op dinsdag al op de koffie bij de koning.