Koning ontvangt voorzitters parlement op Huis ten Bosch

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagochtend op Paleis Huis ten Bosch Vera Bergkamp ontvangen. De voorzitter van de Tweede Kamer praatte de koning bij over de afronding van de informatiefase en het Kamerdebat waarin de Kamer Mark Rutte heeft aangewezen tot formateur.

In de ochtend sprak Willem-Alexander ook met de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn. Verder ontmoette hij de vice-president van de Raad van State, Thom de Graaf.

Eerder deze week sprak de koning nog met informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees. Zij informeerden de vorst over het coalitieakkoord dat aan voorzitter Bergkamp van de Tweede Kamer is aangeboden. Het is de bedoeling dat er in de eerste helft van januari een nieuw kabinet bij de koning op het bordes staat.