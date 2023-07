Koning op bezoek bij duurzame wasserij in Zuid-Limburg

Koning Willem-Alexander opent op donderdag 21 september een duurzame wasserij van Nedlin in Elsloo. Het familiebedrijf in Zuid-Limburg doet de was voor verscheidene organisaties in de zorg, horeca en industrie in Nederland, België en Duitsland.

Wasserij Nedlin werd in 1952 opgericht in Hoensbroek. Inmiddels wast het bedrijf wekelijks zo’n 750.000 kilo linnen en kleding, om dat daarna ook weer terug te bezorgen bij de klant. Omdat de vraag bleef groeien, werd besloten een extra wasserij te bouwen: in Elsloo. De nieuwe wasserij is duurzamer dan gangbare. Zo is er een waterzuivering aangebracht die ervoor zorgt dat het waswater uiteindelijk hergebruikt kan worden. Mede hierdoor is de CO2-uitstoot gehalveerd.

De koning krijgt bij de opening te horen over de duurzame investeringen en innovaties van de wasserij. Vervolgens opent hij het pand en krijgt hij een rondleiding, waarbij medewerkers hem over het wasproces vertellen.