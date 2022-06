Koning opent nieuw Lely-gebouw met behulp van voerrobot

Met behulp van een kleine automatische voerrobot heeft koning Willem-Alexander donderdag het nieuwe pand van agrarisch innovatiebedrijf Lely in Maassluis geopend. Na een druk op de knop op een telefoon trok de robot het doek van een plaquette, waarmee de opening een feit was.

Voordat het nieuwe gebouw op de campus van Lely werd geopend, kreeg de koning eerst een rondleiding door het oude gebouw dat in 2014 door koningin Máxima werd geopend. Willem-Alexander werd na ontvangst rondgeleid langs een aantal prototypes van machines die verderop in de productiehal worden gemaakt. De koning liep geïnteresseerd langs de machines en bekeek een automatische voermachine ook wat beter door even een blik aan de achterkant te werpen.

In de productiehal werd Willem-Alexander vervolgens rondgeleid langs de machines die daar gemaakt worden. Tussendoor waren er momenten waarop de koning in gesprek ging met werknemers om te vragen naar wat zij doen en hoe ze dat vinden.

Voerrobot

Onderweg naar de nieuwe hal liep de koning onder meer langs een galerij waar een aantal schaalmodellen van eerdere innovaties van Lely tentoongesteld staat. Ook liep het gezelschap, met onder anderen ook de burgemeester van Maassluis en de CEO van het innovatiebedrijf, langs de sportzaal waar werknemers kunnen ontspannen en fit kunnen blijven. De koning vond het “heel goed” dat deze zaal er is.

Na het plenaire programma waarbij door panelleden werd gesproken over innovatie, was het tijd voor de opening. Een van de kleinzonen van oprichter Van der Lely was donderdag jarig en werd door de koning en de rest van de zaal luidkeels toegezongen en gefeliciteerd toen hij met zijn familie op het podium stond.

De opening zelf verrichte Willem-Alexander door op een telefoon die hem werd aangereikt op een knop te drukken waarmee Juno, de automatische voerrobot van Lely, naar achteren reed en zo het vastgemaakte doek van een plaquette trok om de opening te markeren. Geheel in stijl toostten de koning en het gezelschap vervolgens met een glas melk op het nieuwe gebouw. Voor vertrek kreeg de koning van de Van der Lely-kinderen nog een aantal goodiebags met koeienprint mee en kreeg hij een schaalmodel van een van de machines mee voor op de schouw thuis.