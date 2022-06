Koning opent testlab met opladen elektrische vrachtwagen

Koning Willem-Alexander heeft woensdag het Elaad Testlab geopend in Arnhem. In het lab kunnen elektrische voertuigen als personenauto’s, bussen en vrachtwagens en de bijbehorende laadpalen worden getest.

De openingshandeling werd niet gedaan met het doorknippen van een lintje – “laat staan een snoer van een laadpaal”, waarover de directeur grapte – maar met het inpluggen van een elektrische vrachtwagen aan een snellader. Willem-Alexander had de eer om voor het oog van de werknemers het testcentrum in werking te zetten.

Geheel vlekkeloos ging het niet: het inpluggen verliep als geoefend, maar de laadpaal werd niet geactiveerd. “Waar kan ik zien of ie het doet?”, vroeg de koning zich nog af, nadat hij voor de tweede keer de stekker in de vrachtwagen had gedaan. De lamp op de laadpaal weigerde van groen naar blauw te verspringen, dus werd besloten alvast te beginnen met de rondleiding door het testcentrum.

Nederland loopt voorop

Directeur van ElaadNL, Onoph Caron, sprak in zijn openingsspeech over de bijdrage die het bedrijf wil leveren aan toekomstige generaties. “Zodat opa en oma straks trots kunnen zeggen tegen hun kleinkinderen: wij zijn goede voorgangers geweest”, aldus Caron over de voertuigen van de toekomst. Het kennis- en innovatiecentrum onderzoekt en test de mogelijkheden voor het slim en duurzaam opladen van elektrische voertuigen. Nederlandse en internationale producenten van voertuigen, maar ook bijvoorbeeld laadpaalfabrikanten en netbeheerders kunnen er gebruikmaken van de testfaciliteiten.

“Een unieke positie”, zei staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen, over het testlab dat zich bezighoudt met nationale en internationale vraagstukken. “Nederland doet het heel goed als het gaat om duurzaamheid, we lopen voorop in de wereld”, zei ze. “Maar om onze ambities waar te maken, moeten we versnellen. En dan ontstaan er allerlei vragen. Die beantwoorden jullie hier.”

Kijkje in de cockpit

Tijdens de rondleiding hoorde de koning onder meer over cybersecurity van laadpalen en het zogenoemde ‘slim laden’, waarbij het opladen van een elektrische auto geoptimaliseerd wordt. Het opladen wordt bijvoorbeeld uitgesteld of tijdelijk gestopt als er weinig aanbod is van lokaal opgewekte duurzame stroom. Willem-Alexander wilde graag weten hoe het testen van de apparatuur hiervoor precies in zijn werk gaat en hoe ElaadNL zorgt dat ze aan de top blijven.

Grote interesse toonde hij ook bij een volledig elektrisch vliegtuig dat in het testlab stond opgesteld. Zo wilde de koning, die zelf ook geregeld als piloot in een vliegtuig stapt, weten wat de actieradius ervan is en hoe de toekomst er voor de luchtvaart uitziet als het gaat om elektrisch vliegen. ElaadNL werkt eraan om in de toekomst meer ‘vliegtuigen op batterij’ te laten vliegen, die op elk soort laadpunt kunnen worden opgeladen. Nadat de koning een kijkje in de cockpit had genomen, liet hij weten wel een keer een vlucht te willen maken.

Na afloop van de rondleiding hoorde een opgeluchte Willem-Alexander dat het inpluggen van de elektrische vrachtwagen aan de laadpaal toch geslaagd was. Hij zei het mooi te vinden wat er in het lab allemaal gebeurt. “Creatieve mensen moeten bij elkaar zitten om te kunnen innoveren”, besloot hij.