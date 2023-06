Koning over Russisch gas: Europa moet zelf broek leren ophouden

Koning Willem-Alexander vindt dat Europa niet afhankelijk moet zijn van Russisch gas. Dat zei hij dinsdag in Spanje tijdens een tweedaags bezoek aan verscheidene waterstofprojecten rond Madrid en Málaga. Waterstof kan een belangrijke rol spelen in een schonere energievoorziening.

Daarvoor is veel waterstof nodig en dat kan niet allemaal door Nederland op de Noordzee geproduceerd worden, aldus de koning. Daarom wordt samengewerkt met Spanje, een belangrijke producent van de stof.

Die samenwerking is heel belangrijk, “concurrentie komt later wel weer”, vindt koning Willem-Alexander, die een grote interesse voor duurzaamheid en energieonderwerpen heeft. “We moeten als Europa niet afhankelijk zijn van derde landen. We hebben gezien, na zo’n verschrikkelijke inval in Oekraïne, wat het betekent als we afhankelijk zijn van Russisch gas. We moeten leren onze eigen broek op te houden en onze eigen energievoorziening te regelen.”

“Zonder waterstof kunnen we onze industrie en onze maatschappij niet verduurzamen en vergroenen. We moeten, ook voor onze kinderen en kleinkinderen, ervoor zorgen dat we een duurzame economie hebben”, zo zei de koning. “Ik zeg niet dat waterstof de enige manier is, maar waterstof is wel een belangrijke.”

De gasmarkt werd vorig jaar als gevolg van de Russische inval in Oekraïne op zijn kop gezet. Doordat Europa minder afhankelijk wilde worden van Russisch gas veranderden de gasstromen. Zo werd er meer gas vervoerd vanuit terminals voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in België en het Verenigd Koninkrijk.