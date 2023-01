Koning: pandemie toont aan dat we veel turbulentie aan kunnen

Koning Willem-Alexander heeft met “plezier” weer gasten ontvangen voor de eerste nieuwjaarsontvangst in drie jaar tijd. In zijn speech zei de vorst dat de coronapandemie “diepe sporen” heeft achtergelaten in de samenleving maar heeft de afgelopen tijd wel aangetoond dat we “heel veel turbulentie” aan kunnen.

“We hebben butsen en builen opgelopen en er zijn zeker lessen te trekken voor de toekomst. Maar we zijn er wél samen doorheen gekomen”, zei de koning onder meer. “Hoewel de risico’s beslist nog niet weg zijn, is de acute dreiging gelukkig voorbij. We hebben onze vrijheid terug om elkaar te ontmoeten waar we willen en wanneer we willen. Dit is te danken aan de onvermoeibare inzet van heel veel mensen, onder wie velen die hier aanwezig zijn.”

Deze mensen verdienen alle waardering, vindt Willem-Alexander. “Soms oogstten zij zelfs onbegrip en agressie. Maar dankzij hen allen staan wij hier vandaag, behouden en wel. Daarom zeg ik van ganser harte: heel veel dank!”

Ingrijpende keuzes

De koning zei ook dat hij het jammer vindt dat “het besef dat we samen een krachtproef hebben doorstaan” snel wegebt. “We doen onszelf tekort als we alles alleen maar door een donkere bril bekijken. Zonder collectief zelfvertrouwen zijn we nergens. Juist nú. Want we staan aan het begin van een jaar waarin ingrijpende keuzes onvermijdelijk zijn.”

Willem-Alexander doelt daarmee onder meer op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. “Deze winter en ook de winter hierna blijven de Oekraïners onze steun broodnodig hebben”, zei hij daarover. “Het komt er echt op aan: blijven we solidair, oók als het in eigen land pijn gaat doen? Oók als het jaren gaat duren? We zullen steeds sterker gaan voelen dat het helpen van degenen die offers brengen voor de vrijheid, ook offers vergt van ons.”

De koning en koningin ontvangen dinsdag op het paleis honderden gasten uit politiek en openbaar bestuur en uit diverse sectoren van de Nederlandse samenleving. Het is na twee jaar de eerste keer dat Willem-Alexander en Máxima weer een nieuwjaarsontvangst houden. Ook op woensdag staat er een receptie gepland. Dan is het de beurt aan leden van het corps diplomatique en internationale organisaties.