Koning praat met commissarissen over burgemeestersambt

Koning Willem-Alexander heeft woensdagochtend drie commissarissen van de Koning ontvangen op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. De koning gaat regelmatig in gesprek met vertegenwoordigers van de Kring van Commissarissen om het te hebben over thema’s die op provinciaal niveau spelen. Dit keer werd het burgemeestersambt besproken.

De koning ontving woensdag commissaris Leen Verbeek van de provincie Flevoland, commissaris Arno Brok van de provincie Friesland en commissaris Han Polman van de provincie Zeeland. Een commissaris van de Koning vertegenwoordigt de regering in de provincie en wordt benoemd door de koning.

Niet alleen zijn de commissarissen verantwoordelijk voor de benoemingsprocedure van burgemeesters, ook houden zij contact met burgemeesters om te weten wat speelt in gemeenten.