Koning praat met Nederlands team over ‘Invictus-spirit’

Koning Willem-Alexander is vrijdagavond in gesprek gegaan met het Nederlandse team van de Invictus Games. Hij sprak met de sporters over de afgelopen week, hun ervaringen, de ‘Invictus-spirit’ en hun doelen voor de toekomst.

“Ik ben met name zeer onder de indruk als ik de Nederlandse sporters spreek die allemaal ook een persoonlijk verhaal hebben”, zei de koning achteraf. Een van de sporters vertelde de koning dat hij door het sporten en de Invictus Games van “een dieptepunt naar een hoogtepunt” was gegaan. “Hoe houd je dat vast?”, vroeg de koning zich af. “Blijven lachen”, was daarop een van de antwoorden.

“Het gaat een deel om het sporten, maar vooral ook om de vrienden en familie die erbij zijn die meer begrip krijgen”, aldus de koning na de ontmoeting. “Het is zo prachtig om te zien wat sport betekent voor het herstel, het proces waar deze mensen allemaal in zitten.” De koning vindt het dan ook “geweldig” dat Nederland het evenement dit jaar heeft mogen organiseren.

Over de ‘Invictus-spirit’, waar de afgelopen week veel over gesproken werd, heeft de koning een duidelijke mening: “Ik ben alleen vandaag geweest, maar als wat ik te horen heb gekregen de Invictus-spirit is, dan vind ik die de mooiste die er is.”