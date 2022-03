Koning praat met Regio Foodvalley over klimaatdoelen

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag bij zonnepark Branderwal in Kootwijkerbroek een bezoek gebracht aan Regio Foodvalley. In deze regio werken ondernemers, onderwijs en de overheid samen aan een gezonde en duurzame regio voor bedrijven en inwoners.

Het bezoek stond in het teken van Regionale Energie Strategieën (RES). In de RES is vastgelegd hoe de dertig energieregio’s in Nederland kunnen bijdragen aan het behalen van doelen uit het Klimaatakkoord.

De koning kreeg te horen hoe lokale organisaties en gemeenten kunnen meewerken aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Hij sprak met afgevaardigden van provincies, gemeenten, bedrijven, inwoners en natuur- en belangenorganisaties over de vraagstukken die in de regio spelen. Voorbeelden daarvan zijn de betrokkenheid van de omgeving bij zonne- en windprojecten en de strijd om ruimte en grond in de gemeenten.