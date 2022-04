Koning praat online met kwetsbaren over afschaffen coronaregels

Koning Willem-Alexander spreekt woensdag online met diverse mensen die kampen met een kwetsbare gezondheid. De gesprekken vinden plaats naar aanleiding van het afschaffen van de coronamaatregelen voor deze groep Nederlanders, waardoor zij naar eigen zeggen in hun vrijheid beperkt worden.

Sinds 23 maart zijn alle coronamaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden en verplicht een mondkapje in het openbaar vervoer dragen, afgeschaft. Voor zo’n 100.000 Nederlanders is dit een bedreiging voor hun gezondheid, aangezien zij door hun aandoening of beperking geen coronavaccinatie konden krijgen of waarbij het vaccin niet werkt. Zij blijven zo – zeker dankzij de versoepelingen – kwetsbaar voor het virus dat toch nog altijd rondwaart.

Tijdens de onlinegesprekken praat de koning met diverse kwetsbaren. In de eerste ronde gaat het over de typen aandoeningen en beperkingen en de mogelijkheid tot vaccineren. Daarna wordt er gesproken over hoe de buitenwereld omgaat met de kwetsbare gezondheid van de gespreksdeelnemers. In het laatste gesprek heeft Willem-Alexander het met ze over de balans tussen het meedoen in de maatschappij en het vermijden van gezondheidsrisico’s.