Koning praat over toeslagenaffaire, schulden en journalistiek

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend een bezoek gebracht aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De onafhankelijke denktank voor de Nederlandse regering bestaat dit jaar vijftig jaar. De koning sprak in het kader daarvan met medewerkers over onder meer de toeslagenaffaire, studenten met financiële problemen, de gevolgen van de overstromingen in Limburg en de ontwikkelingen binnen de journalistiek.

Zo kreeg de koning onder meer te horen over knelpunten rondom een studentenreisproduct. Studenten moeten hun gratis ov-chipkaart zelf stopzetten wanneer ze een diploma hebben gehaald. Volgens de raad is dat niet logisch en kan je studenten beter laten aangeven wanneer ze wél die kaart willen gebruiken. Op die manier werken studenten zich niet in de schulden omdat ze vergeten zijn het abonnement stop te zetten. “Een no-brainer”, vindt Willem-Alexander dat.

Later had de koning het over de afhandeling van de overstromingen in Limburg en over de toeslagenaffaire. Hij benadrukte dat het nooit had mogen gebeuren dat ouders ten onrechte grote bedragen aan kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. Tot slot kreeg Willem-Alexander te horen over ontwikkelingen binnen de journalistiek, zoals fake news en de informatieoorlog die ook in Oekraïne en Rusland wordt gevoerd. Leden van de raad en wetenschappers vertelden hem over het omroepbestel, polarisatie en desinformatie en hoe je zelf kan beoordelen of bepaalde zaken kloppen. Willem-Alexander zei die onderwerpen ook thuis “aan tafel” regelmatig te bespreken.

De WRR heeft tot taak om de regering en het parlement wetenschappelijk en onafhankelijk advies te geven over de ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. Het onafhankelijke adviesorgaan wijst de regering op tegenstrijdigheden en verwachte knelpunten, formuleert probleemstellingen over grote beleidsvraagstukken en stelt beleidsalternatieven voor.