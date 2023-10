Koning: praten met nabestaanden schietpartij was heel emotioneel

Koning Willem-Alexander vond het “heel emotioneel, heel rauw” om met de nabestaanden van de slachtoffers van de schietpartij in Rotterdam te spreken. Dat zei hij maandag voor de camera van RTV Rijnmond.

De koning was naar de wijk in Rotterdam getrokken waar donderdag een 39-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter werden neergeschoten. Volgens Willem-Alexander heeft de schietpartij “natuurlijk iedereen in Nederland geraakt”. Dat hij maandag met “de nabestaanden, met degenen die het meest meegemaakt hebben, met familieleden en alle omstanders” heeft kunnen spreken, vond hij “heel emotioneel, heel rauw nog”.

Willem-Alexander vond het “heel dankbaar” dat hij samen met burgemeester Aboutaleb en de hoofdofficier van Justitie zijn steun heeft kunnen betuigen aan de nabestaanden. Dat deed de koning naar eigen zeggen door “een luisterend oor en een schouder” te bieden. “Een letterlijke of figuurlijke arm of schouder om iedereen heen, dat is de beste manier om er te kunnen zijn.”