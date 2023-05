Koning prijst ‘weerbaarheid’ van Oekraïners in oorlogstijd

Koning Willem-Alexander prijst de “weerbaarheid” van Oekraïners in de oorlog tegen Rusland. In de podcast Door de ogen van de Koning vertelt het staatshoofd dat de Oekraïners laten zien “wat een natie kan doen als ze samen opstaan”.

Willem-Alexander zegt “er rillingen van te krijgen” als hij ziet wat voor “offers” de Oekraïense militairen brengen. Deze militairen weten volgens de koning “dat ze over een paar weken waarschijnlijk niet meer bestaan” en dat ze “toch vol goede moed die training ingaan omdat ze weten dat ze voor hun land vechten”.

In de podcast blikt de koning met radiomaker Edwin Evers wekelijks terug op de afgelopen tien jaar van zijn koningschap. Deze laatste aflevering ging over 2022 en 2023. De Russische inval in Oekraïne steekt volgens de koning “met kop en schouders” uit boven “al het andere” dat er in deze periode is gebeurd. De oorlog is volgens hem iets “wat je verwacht dat het in de 21e eeuw niet meer op deze schaal in Europa zou voorkomen”.