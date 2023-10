Koning quizt met scholieren mee bij jubileum ProDemos

Koning Willem-Alexander heeft zaterdag in Den Haag een bezoek gebracht aan ProDemos. Aanleiding was het 12,5-jarig jubileum van de organisatie, die jaarlijks tienduizenden scholieren en andere bezoekers informeert over de politiek en de democratie.

Tijdens zijn bezoek sloot de koning onder meer aan bij een vmbo-schoolklas om samen met hen een quiz met vragen over politiek en democratie te beantwoorden. Ook sprak Willem-Alexander met samenwerkingspartners en begeleiders van ProDemos en bezocht hij het DemocratieLAB, waar leerlingen hun mening kunnen toetsen aan de hand van vragen op een tablet.

ProDemos is onder meer bekend van rondleidingen door de Tweede Kamer en de Stemwijzer.