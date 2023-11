Koning: randstedelingen moeten belang platteland meer inzien

Koning Willem-Alexander heeft zich donderdagmiddag tijdens een bezoek aan een boerenbedrijf uitgelaten over de band tussen de Randstad en het platteland. “Zonder platteland was er geen stad geweest, dat mogen randstedelingen zich best wat vaker realiseren”, zei de koning in gesprek met een veehouder over de financiële en emotionele schade die blauwtong op zijn bedrijf aanricht.

De opmerking viel in een gesprek met landbouwminister Piet Adema en de eigenaar van het bedrijf, Cees Verhagen. Die vertelde aan de koning dat je als veehouder soms voor flinke uitdagingen komt te staan, onder meer met het stikstofbeleid en nu met blauwtong.

De koning zei begrip te hebben voor het verdriet en de frustratie van de sector. “Alles is gestapeld”, zei hij. “Voor mij zijn boeren de hoeders van het cultureel erfgoed van het platteland.” De koning zei dat steden zich dankzij het platteland “kunnen veroorloven” om niet hun eigen voedsel te verbouwen.

Verhagen vertelde de koning dat hij drie kinderen heeft die ook geïnteresseerd zijn in het vak. Dat bevestigt voor de koning precies wat hij al dacht: “boer zijn zit in je bloed, dat is wel duidelijk”.