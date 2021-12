Koning reikt Erasmusprijs virtueel uit

Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag op aangepaste wijze de Britse beeldend kunstenaar en schrijver Grayson Perry de Erasmusprijs uitgereikt. Dat deed hij via een videoverbinding vanuit Kunstmuseum Den Haag, waar hij ook een kleine expositie met werk van Perry bekeek. “Dit zijn de versierselen die ik normaal gesproken zou omhangen”, vertelde de koning.

Grayson Perry, die zichzelf ook wel omschrijft als een ‘pottenbakkende travestiet’, had zich opgedirkt voor de uitreiking en verscheen als zijn alter ego ‘Claire’. “Ik kleed me speciaal aan bij gelegenheden waar anderen dat ook doen”, zei hij. Perry had voor de oorspronkelijk voor het Koninklijk Paleis in Amsterdam geplande uitreiking een speciale jurk gekozen. Willem-Alexander hield die nog tegoed. “Ik hoop dat we elkaar snel ook persoonlijk kunnen ontmoeten”, zei de koning.

Perry (61), die net is hersteld van een coronabesmetting, had de Erasmusprijs eigenlijk vorig jaar al gewonnen, maar toen kon het festijn vanwege de coronapandemie niet doorgaan. De uitreiking, waarbij normaal gesproken ook koningin Máxima en prinses Beatrix aanwezig zijn, was nu aangepast, tot vreugde van de koning. Het zou jammer zijn geweest om twee jaar over te slaan, zo zei hij tegen Kunstmuseum-directeur Benno Tempel bij de bezichtiging van het spraakmakende werk van Perry.

Thema

De Brit krijgt de prijs ‘voor de manier waarop hij vraagstukken met betrekking tot schoonheid en traditionele ambachtelijkheid scherp confronteert met actuele sociale en maatschappelijke thema’s’, aldus de voor de onderscheiding verantwoordelijke Stichting Praemium Erasmianum. De prijs viel binnen het thema De kracht van het beeld in het digitale tijdperk.

“Een best wel breed thema”, vond Willem-Alexander bij een gesprek over het werk en de uitverkiezing van Perry, waaraan ook fotograaf Erwin Olaf deelnam. Olaf, die lid was van de commissie die over toekenning van de prijs adviseerde, was zeer enthousiast over het ‘ambacht’ dat Perry in zijn diverse werk, met onder neer tapijten en keramiek, toonde en de mate waarin hij een divers publiek bereikt.