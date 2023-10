Koning reikt Prijs voor Vrije Schilderkunst 2023 uit

Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2023 uitgereikt. Het prijzengeld van 9000 euro per persoon ging naar winnaars Bobbi Essers, Ricardo van Eyk en Thierry Oussou.

De koning gaf voorafgaand aan de uitreiking een speech in de burgerzaal van het paleis op de Dam. “Het hart van het paleis is de komende weken, zoals ieder jaar, de tempel van de hedendaagse beeldende kunst”, zei de koning. “Wie wil zien welke jonge kunstenaars zich op dit moment in Nederland onderscheiden, krijgt hier een fantastisch overzicht van de stand van zaken”, aldus de koning over de tentoonstelling die hij na de prijsuitreiking zou openen.

De tentoonstelling Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2023, waar zowel de werken van de drie winnaars als die van de twaalf overige genomineerden te zien zijn, is vanaf 7 oktober tot en met 5 november voor het publiek toegankelijk.

De Prijs voor Vrije Schilderkunst werd in 1871 door Koning Willem III ingesteld als Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst. Na Willem III is de prijs uitgereikt door opeenvolgende staatshoofden en Willem-Alexander zet deze traditie sinds 2013 voort. De prijs is bedoeld om jonge, talentvolle schilders tot 35 jaar aan te moedigen in hun werk als kunstenaar.