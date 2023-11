Koning sluit bezoek aan Overijssels dorp sportief af

Koning Willem-Alexander heeft zijn bezoek aan het Overijsselse dorp Hengevelde dinsdagmiddag sportief afgesloten. De vorst ontmoette in het dorpshuis meerdere sportverenigingen en gooide zelf een handbal op een doel.

Willem-Alexander was naar het dorp in de gemeente Hof van Twente gekomen en ging langs op verschillende locaties. Kulturhus de Marke, het dorpshuis van Hengevelde waar sport, cultuur en vrijwilligers samenkomen, was als laatste aan de beurt. De koning sprak er met sporters en bestuursleden van diverse verenigingen over onder meer de huidige accommodatie en de plannen voor en realisatie van een nieuw sportpark. In het dorpshuis ging de vorst daarna in gesprek met een werkgroep die zich samen met inwoners inzet voor de toekomst van het dorp en ook sprak hij met lokale ondernemers.

De koning begon zijn middag in Hengevelde bij een boerenbedrijf dat ook een bed and breakfast is. Willem-Alexander ging in gesprek met de eigenaren, maar ook met andere boeren. Daarna reisde hij naar een nieuwbouwwijk. In een van de nieuwe woningen in de wijk trof de koning verschillende bewoners en een aannemer die meerdere woningen in die wijk heeft gebouwd.