Koning stelt gebouwen beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan Oekraïense vluchtelingen opvangen, bevestigen ingewijden na berichtgeving door RTL Nieuws. Zij worden opgevangen in panden die behoren tot het koninklijk domein, maar dus niet in eigen huis.

Volgens de Telegraaf heeft de koning ruimte beschikbaar op kasteel Het Oude Loo bij Apeldoorn. Het zou gaan om plek voor meer dan tien mensen, aldus de krant.

Het koningspaar volgt het voorbeeld van de collega’s in België. Vorige week werd bekend dat koning Filip en koningin Mathilde drie gezinnen onderbrengen in appartementen van de Koninklijke Schenking, de organisatie die staatseigendom ter beschikking stelt aan de koninklijke familie. De gezinnen kunnen naar verwachting vanaf begin april in de woningen.

Vrijdag meldden Britse media dat ook de Britse koninklijke familie kijkt naar het eventueel openstellen van gebouwen voor Oekraïense vluchtelingen. Prins Charles zou ruimtes op zijn landgoed Dumfries House in het Schotse Ayrshire, evenals locaties in zijn hertogdom Cornwall op het oog hebben.

Willem-Alexander en Máxima lieten vorige week al zien betrokken te zijn bij de vluchtelingen die in ons land aankomen. Zo bezocht Máxima vrijdagmiddag twee Haagse scholen waar les wordt gegeven aan onder anderen Oekraïense kinderen. Ook ging de koningin woensdag samen met burgemeester Femke Halsema van Amsterdam naar de RAI, waar vluchtelingen worden opgevangen. Dinsdag voerde het koningspaar op Paleis Noordeinde gesprekken met mensen uit de Oekraïense gemeenschap.