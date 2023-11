Koning stelt in Duitsland hybride waterstofschip in gebruik

Koning Willem-Alexander is dinsdag tijdens zijn bezoek aan diverse waterstofprojecten in Duitsland aan boord gestapt van het Nederlandse hybride waterstofschip, de MS Antonie. In Duisburg stelde hij het schip officieel in gebruik.

De vorst kreeg op het binnenvaartschip ook een rondleiding. Met een toepasselijke oranje helm op hoorde Willem-Alexander onder meer dat de MS Antonie emissievrij zout gaat vervoeren. Het schip zal dat doen vanuit Delfzijl naar een fabriek in de Botlek in Rotterdam. Per keer kan circa 3700 ton zout mee, even veel als 120 vrachtwagens kunnen vervoeren.

Eerder dinsdag was de koning onder meer op Chemiepark Marl, vlakbij het stadje Marl. De dag werd afgesloten met een diner met 250 bedrijven.