Video: Koning steunt nichtje Eloise na ingrijpen bij racistisch gesprek

Koning Willem-Alexander steunt de actie van zijn nichtje Eloise van Oranje waarbij zij door een verborgen camera gefilmd werd en ingreep bij een racistisch gesprek op een terras. Dat liet de koning donderdag doorschemeren nadat hij tijdens een gesprek met de pers gevraagd werd naar mediaoptredens van familieleden.

“Iedereen die meerderjarig is in Nederland heeft een eigen verantwoordelijkheid en zijn eigen vrijheid om te doen en laten wat hij of zij wil. Zeker als ze lid zijn van de koninklijke familie en niet van het Koninklijk Huis en geen ministeriële verantwoordelijkheid hebben”, zei de koning. “En ik kan wel zeggen: iedereen die artikel 1 van de grondwet verdedigt, heeft mijn steun.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Eloise kwam vorige week in het nieuws nadat in een YouTube-programma te zien was hoe zij met harde bewoordingen een jongen terechtwees die vond dat zijn vriend “niet met een zwarte” vrouw zou mogen gaan. “What the fuck, ben jij fucking racistisch”, zei de gravin onder meer. Eloise wist niet dat het om het verborgencameraprogramma In Your Face ging.

Dat zijn nichtje veel in de media is en bijvoorbeeld ook meedeed aan het RTL-programma Het Perfecte Plaatje, noemde de koning haar “eigen verantwoordelijkheid”. “Ze is volwassen, heeft een eigen leven, een eigen studie en een eigen pad gekozen. Het is haar eigen verantwoordelijkheid.”