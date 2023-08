Koning ‘stoeit’ met Rico Verhoeven bij F1-kwalificatie

Koning Willem-Alexander heeft zaterdag tijdens zijn bezoek aan het circuit van Zandvoort een klein onderonsje gehad met kickbokser Rico Verhoeven. De ontmoeting op het vip-deck bij de kwalificatie voor de Formule 1-Grand Prix mondde uit in een ‘koninklijk gevecht’.

“Toen Zijne Majesteit de Koning de koning van het kickboksen vernederde”, schrijft Verhoeven bij een serie foto’s op Instagram. Op de beelden is te zien dat Willem-Alexander hem zogenaamd een kickbokstrap geeft. Het ‘gevecht’ eindigde volgens Verhoeven in een “koninklijk gelijkspel”.

Willem-Alexander woonde de kwalificatie zaterdag bij met zijn oudste dochter prinses Amalia. Of de koning zondag weer aanwezig is bij de race is niet bekend.