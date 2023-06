Koning verleent Wiersma ontslag op ‘meest eervolle wijze’

Koning Willem-Alexander heeft de opgestapte Dennis Wiersma vrijdag, op voordracht van minister-president Mark Rutte, “op de meest eervolle wijze” ontslag verleend. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Wiersma maakte donderdagavond bekend op te stappen als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Wiersma heeft Willem-Alexander vrijdag verzocht hem ontslag te verlenen. De koning heeft Wiersma ook bedankt voor “de vele gewichtige diensten” die hij aan het Koninkrijk heeft bewezen.

Wiersma besloot op te stappen nadat recent een klacht was binnengekomen over zijn wangedrag. Onlangs had hij juist beloofd dat dit niet meer zou voorkomen. De VVD’er lag al enige tijd onder vuur vanwege eerdere meldingen van ambtenaren over een onheuse bejegening.

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, neemt de taken van Wiersma over “zolang niet in de benoeming van een nieuwe minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs is voorzien”.