Koning viert 225-jarig bestaan Rijkswaterstaat in Nijmegen

Koning Willem-Alexander heeft woensdag de festiviteiten rond het 225-jarig bestaan van Rijkswaterstaat bijgewoond. De weg- en waterbeheerder vierde de mijlpaal in Nijmegen. De viering stond in het teken van klimaatadaptatie.

De koning werd ontvangen door directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat. Tijdens het ceremoniële gedeelte lanceerde hij een spel om middelbare scholieren bewust te maken van de uitdagingen rondom klimaatverandering.

Daarnaast bezocht Willem-Alexander een kennismarkt over de uitdagingen rondom klimaatadaptatie en een expositie over Rijkswaterstaat in verleden, heden en toekomst.