Koning vindt duurzame keuzes maken ‘soms lastig’

Koning Willem-Alexander zegt dat het niet altijd even makkelijk is om duurzame keuzes te maken. “De ene keer is het lastiger dan de andere keer, dat is duidelijk”, zei de koning woensdag tijdens het persgesprek na afloop van het staatsbezoek aan Oostenrijk.

Als voorbeeld van een duurzame keuze noemt hij de zonnepanelen die hij op de daken van Paleis Noordeinde laat plaatsen. Dat is na heel lang overleg gelukt, zei Willem-Alexander lachend. “Dus dat is iets waarvan ik blij ben dat ik doorgezet heb.”

Vliegen is volgens de koning echter soms noodzakelijk. “Dat wordt natuurlijk wel gecompenseerd, maar dat is uiteindelijk natuurlijk minder duurzaam dan thuisblijven en via Zoom met de president van Oostenrijk communiceren. Dus dat zijn afwegingen die je moet maken.” Er was zeker op sociale media veel kritiek dat het koninklijk paar niet per trein naar Wenen reisde, zeker gezien het thema van de reis.

Ook koningin Máxima zegt de keuze om op het vliegtuig te stappen zorgvuldig af te wegen. “Zeker bij mijn VN-werk. Ik ga daarheen om armoede te bestrijden, het moet niet zo zijn dat ik ook nog andere problemen veroorzaak”, legde ze uit. “Het moet goed overwogen zijn wanneer een reis uit te leggen is en wanneer een Zoom-call ook prima is.”