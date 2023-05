Koning vindt het heerlijk dat Amalia ook van paardensport houdt

Koning Willem-Alexander vindt het heerlijk om te zien dat zijn oudste dochter Amalia ook zo geniet van de paardensport. De prinses sprak in de laatste aflevering van de podcast Door de ogen van de Koning een boodschap in voor haar vader, waarin ze hem vraagt om advies.

Amalia zegt dat ze laatst moest denken aan de tijd dat ze met haar pony Fredje op springwedstrijdjes reed en dat Willem-Alexander zich omdoopte tot barragecoach. “Als ik misschien over een paar maanden weer mag en weer daadwerkelijk die barrage moet rijden, zou ik toch graag weer jouw tips willen.” Een barrage is een soort tweede ronde, voor wanneer meerdere ruiters in een eerste ronde foutloos hebben gereden. Amalia vraagt ook aan haar vader of hij binnenkort weer met haar mee wil als barragecoach. “Zou ik ontzettend gezellig vinden.”

De koning heeft vroeger ook aan eventing en springen gedaan, vertelt hij. “Totdat ik naar Wales en de marine ging zat ik echt gewoon bijna elke dag op het paard. Dus ik heb heel veel wedstrijden gereden ook in die tijd. En ik vond het prachtig”, zegt Willem-Alexander. “En het is heerlijk om te zien dat ik een dochter heb die ook zo geniet van de paardensport en daar ook zo mee bezig is. En dan ook nog naar haar vader luistert. Dat is natuurlijk dubbel bijzonder.”