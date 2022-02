Koning: virtuele samenkomst kan echte ontmoeting nooit vervangen

De virtuele ontmoetingen die koning Willem-Alexander en koningin Máxima de afgelopen twee jaar hadden voor het Oranje Fonds, kunnen niet tippen aan fysieke bijeenkomsten. Door de coronacrisis moest veel op afstand gebeuren.

“We hebben binnen het Oranje Fonds natuurlijk wel projecten bezocht, maar virtueel. Dat kan nooit echt een vervanging zijn voor het echt ontmoeten van mensen”, zei de koning in een interview met Oranje Fonds-directeur Sandra Jetten en bestuurslid Kim Putters ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het fonds.

“Het is fantastisch om te zien hoe het Oranje Fonds heel snel is omgeschakeld en ook een wezenlijke rol heeft kunnen spelen in coronatijd”, vond Willem-Alexander ook. “Maar wij mensen zijn in principe toch kuddedieren, we willen elkaar toch wel blijven zien.” Daar sloot Máxima zich bij aan: “Ik denk dat iedereen ernaar verlangt om weer fysiek bij elkaar te komen.”

Schilderen

Het koningspaar bezocht in de afgelopen twintig jaar meer dan 200 projecten voor het Oranje Fonds. Een jaarlijks terugkerend evenement is daarin de vrijwilligersactie NLdoet, waar Willem-Alexander en Máxima onaangekondigd ergens in het land hun steentje aan bijdragen.

“Je komt bij een groep die al gevormd is, die iets gaat doen en dan komen wij als verrassing als meehelpers. Die eerste paar minuten moet iedereen een beetje bijkomen maar daarna gaat het vanzelf”, zei Máxima over hoe ze dat de afgelopen jaren heeft ervaren. Ook Willem-Alexander kan de actie waarderen, zeker vanwege het hoge aantal deelnemers. “Wat ik het leuke vind is gewoon een beetje kletsen met die mensen over hun achtergronden terwijl je met z’n allen een vloer zit te schilderen. Dan ben je allemaal gelijk en dan komen heel leuke gesprekken naar buiten op dat moment.”

Het Oranje Fonds werd twintig jaar geleden opgericht en als huwelijkscadeau gegeven aan de koning en koningin, die op 2 februari 2002 trouwden. Sindsdien zijn zij beschermpaar van het fonds, dat de afgelopen decennia ruim 100.000 sociale initiatieven in Nederland heeft gesteund.