Koning vist achter het net bij Podcast Awards

De podcast Door de ogen van de koning, waarin Edwin Evers met koning Willem-Alexander over zijn eerste tien jaar als koning praatte, heeft achter het net gevist bij de Dutch Podcast Awards. De show was genomineerd in de categorieën Interview en Brandstory.

In de categorie Brandstory won de podcast Koffer 23 van Tonny Media. In de categorie Interview ging de eer naar De Liefde van Nu van de Volkskrant, over de nieuwe relatievormen in de moderne wereld.

In totaal zijn er dertien verschillende categorieën zoals onder meer Dagelijks, Fictie, Verhalend en Journalistiek. Uit alle categoriewinnaars kiest de vakjury vervolgens de beste podcast van Nederland. NU.nl, BNR en Omroep Gelderland vielen maandagavond in de prijzen bij de Podcast Awards. Ook de Volkskrant, NRC en NTR kregen onderscheidingen uitgedeeld.

De Dutch Podcast Awards zijn een initiatief van BNR Nieuwsradio en werden dit jaar voor de zesde keer uitgereikt. De uitreiking vond plaats in Beeld & Geluid in Hilversum.