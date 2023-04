Koning vond Giro-eindzege Tom Dumoulin in 2017 ‘prachtig mooi’

Koning Willem-Alexander vond het “prachtig mooi” toen wielrenner Tom Dumoulin in 2017 de Giro d’Italia won. Dat zegt hij in de nieuwe aflevering van de podcast Door de ogen van de Koning met radio-dj Edwin Evers die donderdag verscheen. De koning hield er bovendien zelf een mooi aandenken aan over.

“Prachtig mooi”, noemt Willem-Alexander de eindzege van de Limburger in de Ronde van Italië. “Het was mij ook heel dierbaar, want hij heeft mij ook een kopie van de medaille gegeven. Dat was echt een prachtig gebaar van hem. Om de Giro te winnen was natuurlijk al heel bijzonder. Het is ook een hele bijzondere sportman, dus wat dat betreft een fantastisch mooi moment.”

Dumoulin won in 2017 als eerste Nederlander ooit de Giro. Bij terugkomst in Nederland werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Willem-Alexander feliciteerde de wielrenner destijds via Twitter al met de eindzege. “Wat een fantastische prestatie van Tom Dumoulin tijdens de laatste tijdrit! Bijzonder trots op zijn overwinning in de Giro d’Italia.”