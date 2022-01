Koning vond hertaling Wilhelmus van Jan Rot ‘interessant’

Koning Willem-Alexander vond de hertaling van het Wilhelmus die schrijver Jan Rot maakte “interessant”. Dat vertelde de tekstdichter maandag in de uitzending van De Slimste Mens waar hij aan meedeed.

Rot won in 2016 de Annie M.G. Schmidtprijs voor zijn nummer Stel dat het zou kunnen. Om deze reden werd hij een paar maanden later uitgenodigd voor de zogenoemde ‘uitblinkerslunch’ die de koning elk jaar organiseert voor Nederlanders die een bijzondere prestatie hebben verricht.

“Het was een van de hoogtepunten uit mijn leven”, aldus Rot. “De koning stond wat borrelnootjes te eten en ik dacht: ik zie mijn kans schoon. Ik vroeg: heeft u mijn hertaling van het Wilhelmus weleens gehoord? Dat had hij niet. ‘Mag ik dat dan voor u zingen?’.”

Dat mocht en Rot zong het eerste couplet. “Je mag eigenlijk niet zeggen wat de koning zegt. Maar hij zei: “interessant”. Ik vond dat heel erg geestig. Het is een heel leuke man.” Rot doet voor de tweede maal in zijn leven mee aan De Slimste Mens. De kunstenaar is terminaal ziek en het was zijn grote wens nogmaals mee te doen aan het programma.