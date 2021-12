Koning vraagt honderduit bij bezoek boosterlocatie

Koning Willem-Alexander kwam met een karrenvracht vragen bij zijn werkbezoek aan vaccinatielocaties van GGD Haaglanden. In Den Haag kan zonder afspraak een prik worden gehaald, bij de Broodfabriek in Rijswijk nam hij een kijkje bij het geven van boosterprikken. Zelf moet hij daarvoor nog even wachten, zo wist de koning.

Hij wilde weten of mensen die geen BSN hebben, gevaccineerd kunnen worden. Illegalen bijvoorbeeld, maar ook arbeidsmigranten die nooit een burgerservicenummer hebben aangevraagd. “Is er een loket waar geen vragen worden gesteld?”, vroeg hij ook. Op Curaçao, dat hij als voorbeeld noemde, werd vaccineren belangrijker gevonden dan registreren.

Het belangrijkste was om iedereen een prik te geven. “Iedereen is welkom”, was ook de uitgangspositie van de Haagse GGD. Een probleem was er dan wel: dan was het krijgen van een QR-code (nog) niet mogelijk, al werd daar nu landelijk aan gewerkt.

Het bestrijden van misinformatie bracht Willem-Alexander naar voren, en hoe die tegen te gaan bij jongeren. “Heeft de GGD ingang bij scholen?”, was een van zijn vragen. In Haaglanden liep dat via de jeugdgezondheidszorg, maar overleg was er wel. De relatie met scholen, die weer te maken hebben met ouders die al of niet willen dat hun kinderen worden gevaccineerd, was precair, hoorde hij ook. “Er moet vooral geen dwang worden uitgeoefend”, zei voorlichtingscoördinator Karen Corver.

De koning leerde dat het boostervaccin een andere samenstelling en een andere dosis kent, maar dat het vaccin tegenwoordig iets makkelijker bewaard kan worden dan een jaar geleden. Maar schudden, bij het transport bijvoorbeeld, mag niet. “Dan breken de eiwitten”, zo werd Willem-Alexander verteld.