Koning wacht op beurt voor boosterprik

Koning Willem-Alexander is “zeker” van plan een boosterprik te halen tegen het coronavirus. Dat vertelde hij vrijdagmiddag aan het einde van een werkbezoek aan vaccinatielocaties van GGD Haaglanden in Den Haag en Rijswijk.

De 54-jarige Willem-Alexander wacht daarvoor wel tot hij aan de beurt is. “Ik moet eerst de oproep voor onder zestigjarigen afwachten”, aldus de koning.

Zijn moeder, prinses Beatrix, heeft de boosterprik wel al gehad. Tijdens een werkbezoek aan Curaçao eind november vertelde de 83-jarige prinses dat ze tweemaal gevaccineerd is en een boostervaccin heeft gehad. Een paar dagen na thuiskomst, op zaterdag 4 december, werd bekend dat Beatrix besmet was met het coronavirus en in thuisisolatie moest.