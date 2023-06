Koning wil ‘in de toekomst’ zelf op waterstof gaan rijden

Als het aan koning Willem-Alexander ligt, rijdt hij in de toekomst zelf ook op waterstof. Dat zei hij dinsdag tegen het ANP in de Spaanse plaats Puertollano, waar hij samen met klimaatminister Rob Jetten een bezoek bracht aan Centro Nacional del Hidrógeno. Dat is een openbaar onderzoekscentrum voor technologie-ontwikkeling, gericht op alle gebieden die verband houden met waterstof- en brandstofceltechnologieën.

“Ik zal misschien ooit eens op waterstof gaan rijden, dat wel, maar ik denk dat het heel belangrijk is om als Nederland voorop te lopen in deze ontwikkelingen en mee te doen”, zei de koning. Hij brengt een tweedaags bezoek aan waterstofprojecten rond Madrid en Málaga. De stof kan een belangrijke rol spelen in een schonere energievoorziening. De koning laat zich regelmatig uit over het belang van waterstof.

Voor het schoner rijden heeft koning Willem-Alexander uiteraard wel een nieuwe auto nodig. Die komt er in de nabije toekomst nog niet, maar wellicht later wel. “Heel in de toekomst, helemaal in de toekomst, absoluut”, besluit hij.