Koning Willem-Alexander heeft maandagochtend op Paleis Noordeinde Geoffrey van Leeuwen beëdigd als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Van Leeuwen is de vervanger van Liesje Schreinemacher, die haar taken als minister heeft neergelegd in verband met haar zwangerschapsverlof.

Schreinemacher is sinds maandag met verlof. Ze komt dan volgens planning ergens halverwege april terug als er dan nog geen nieuw kabinet is aangetreden.