Koning Willem-Alexander bezoekt HIER opgewekt 2022 in Bussum

Koning Willem-Alexander bezoekt 30 maart het evenement HIER opgewekt 2022, dat plaatsvindt in Bussum. Dit is de tiende editie van de bijeenkomst over lokale en duurzame energie. De koning zal een deel van het programma bijwonen en in gesprek gaan met bijvoorbeeld initiatiefnemers van lokale projecten.

Daarnaast spreekt de koning met medewerkers van klimaatstichting HIER “over onder meer landelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, over het organiseren van energieprojecten en over investeren in de staat van het klimaat”, aldus de RVD. Tijdens het programma dat de koning bij zal wonen wordt niet alleen gekeken naar energie-initiatieven van de afgelopen tien jaar, maar ook naar “de stappen” die worden genomen richting “het energiesysteem van de toekomst”.

Tijdens de bijeenkomst wordt ook de Lokale Energie Monitor 2021 gepresenteerd, een “analyse van de ontwikkelingen in de lokale energiesector en de gezamenlijke impact van lokale energie coöperaties in Nederland op het gebied van zon, wind en warmte”, aldus de organisatie. HIER opgewekt is een platform waarop kennis kan worden gedeeld over de overgang van fossiele naar duurzame brandstoffen en is een initiatief van de klimaatstichting HIER.

Willem-Alexander benoemde de afgelopen jaren meermaals zijn interesse in de overgang naar duurzame energie. Zo opende hij afgelopen jaar het vijfde symposium over wind en gas in Groningen, waarbij hij zei dat de overgang naar een duurzaam energiesysteem “een van de meest urgente opgaven” van onze tijd is.