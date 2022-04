Koning Willem-Alexander bezoekt Rotterdamse haven

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagochtend een werkbezoek gebracht aan de haven van Rotterdam. Tijdens een vaartocht kreeg de koning meer te horen over de verduurzamingsstrategie van de haven, waarbij waterstof een belangrijke rol speelt.

Al varend sprak Willem-Alexander tijdens zijn bezoek met verschillende directeuren en managers uit de havensector over de waterstofontwikkelingen in de Rotterdamse haven. In Rotterdam komt op jaarbasis bijna drie keer het totale energieverbruik van Nederland binnen. De haven heeft dan ook ambitieuze plannen om te verduurzamen. Daarbij wordt ingezet op productie van groene waterstof, waterstof op basis van restgassen, infrastructuur voor transport van waterstof via buisleidingen en import en toepassing in industrie en transport.

De transitie naar waterstof is geen onbekend terrein voor de vorst. In 2019 opende hij de eerste substantiële testinstallatie voor groene waterstof Hystock en in 2021 sprak hij op het congres Wind meets Gas over het belang van waterstof voor Nederland en de energietransitie.