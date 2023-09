Koning Willem-Alexander bezoekt Vlaardingen in jubileumjaar

Koning Willem-Alexander brengt aan het eind van de maand een bezoek aan Vlaardingen. Die stad heeft dit jaar 750 jaar stadsrechten en dat wordt een jaar lang gevierd. Op 29 september gaat de koning onder meer kijken bij de openluchtvoorstelling Het Verhaal van Vlaardingen.

In de openluchtvoorstelling komen meer dan 250 lokale acteurs, dansers, zangers en een professioneel orkest in actie op een podium aan de Oosthavenkade van Vlaardingen. Voorafgaand aan de theatervoorstelling spreekt Willem-Alexander ook met Vlaardingers over hun betrokkenheid bij het jubileumjaar en over hun band met de stad.

In het jubileumjaar besteedt Vlaardingen aandacht aan de geschiedenis van de stad sinds 1273. De openluchtvoorstelling Het Verhaal van Vlaardingen is een van de initiatieven van de Stichting Vlaardingen 750.