Zien: Koning Willem-Alexander bezoekt vliegbasis Franse luchtmacht

Koning Willem-Alexander heeft maandag een bezoek gebracht aan Frankrijk. De koning was daar voor een werkbezoek aan de Franse luchtmacht op vliegbasis Salon-de-Provence, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Foto’s: Ministerie van Defensie

Het bezoek begon met een vlucht in een Alpha-jet van de Patrouille de France. Na deelname aan een vliegshow in België vloog die vanaf Kleine-Brogel weer naar de thuisbasis in Salon-de-Provence. Daar kreeg de koning uitleg over de werkwijze van een helikoptereenheid voor speciale operaties en de Caracal helikopter die hiervoor gebruikt wordt. Ook werd gesproken over de verschillende inzetmogelijkheden van de helikopter.





Het werkbezoek van de koning is voortgekomen uit gesprekken over defensiesamenwerking die zijn gevoerd tijdens het staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron in april.