Koning Willem-Alexander bezoekt waterstofprojecten in Duitsland

Koning Willem-Alexander gaat dinsdag 14 november naar Duitsland voor een bezoek aan verscheidene waterstofprojecten. Samen met staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken gaat hij naar de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Nederland wil in 2050 alleen nog duurzame energiebronnen gebruiken. Daarin kan waterstof een belangrijke rol spelen. Zowel in Nederland als in Duitsland zijn grote hoeveelheden groene waterstof nodig om de industrie en transportsector te kunnen verduurzamen. De deelstaat Noordrijn-Westfalen wil met behulp van waterstof een klimaatneutrale industriële regio ontwikkelen. Nederland heeft de ambitie om met de regio samen te werken als importeur, producent en exporteur.

Het is de tweede reis die de koning dit jaar maakt in het kader van waterstof. In juni ging hij naar Spanje om daar over verscheidene projecten te horen. Daarin sprak hij onder meer het belang van waterstof uit en daarmee het onafhankelijk zijn van Russisch gas. “We hebben gezien, na zo’n verschrikkelijke inval in Oekraïne, wat het betekent als we afhankelijk zijn van Russisch gas. We moeten leren onze eigen broek op te houden en onze eigen energievoorziening te regelen”, zei Willem-Alexander. “Zonder waterstof kunnen we onze industrie en onze maatschappij niet verduurzamen en vergroenen. We moeten, ook voor onze kinderen en kleinkinderen, ervoor zorgen dat we een duurzame economie hebben.”