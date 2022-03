Koning Willem-Alexander en Máxima trots op paralympische sporters

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn “trots” op de sporters van de Paralympische Spelen in Beijing. Dat zegt het stel in een verklaring die via het officiële Twitteraccount van het Koninklijk Huis naar buiten is gebracht.

“#TeamNL komt naar huis met drie zilveren medailles en een bronzen plak uit #Beijing2022”, begint de verklaring. “Wij zijn trots op onze sporters die Nederland bij het paraskiën en parasnowboarden hebben vertegenwoordigd tijdens de Paralympische Winterspelen van 2022!”

De Paralympische Spelen zijn zondag afgesloten met een officiële sluitingsceremonie. Zitskiër Niels de Langen droeg namens Nederland de vlag het stadion in. Hij pakte zondag nog een zilveren medaille op de slalom, zijn tweede eremetaal nadat hij eerder brons had gewonnen. TeamNL veroverde in totaal vier medailles, waarmee ons land op de zestiende plek is geëindigd in het medailleklassement.